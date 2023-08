'Ze bleef gewoon liggen': waarom slachtoffers van seksueel misbruik vaak verwijten krijgen

"En ze blijft gewoon liggen", schrijft een vrouw onder het nieuwsbericht op Facebook. "Ik had hem zo'n klap verkocht dat hij voorlopig door een rietje moest eten", schrijft een ander. "Dan had je maar een fysiotherapeut van hetzelfde geslacht moeten kiezen", vult een mannelijke lezer aan.

Fight, flight or freeze

Ellen de Ruiter, woordvoerder bij Centrum Seksueel Geweld (CSG), is niet verbaasd over de reacties. "Het is iets dat we vaak zien. Mensen denken vaak dat zij in zo'n situatie zouden slaan, krabben, bijten, gillen, schreeuwen of weglopen. Maar hoe je reageert weet je pas als het je overkomt", zegt ze tegen RTL Nieuws.

Er zijn drie manieren waarop slachtoffers van (seksueel) geweld kunnen reageren: fight, flight or freeze. Oftewel: vechten, vluchten of bevriezen. "In een stress-situatie schakelt je lichaam over op een overlevingsmechanisme. Ongeveer zeventig procent van de slachtoffers van seksueel geweld bevriest. In dat geval kan je niets meer doen en werk je soms zelfs mee aan het misbruik. Dat is niet omdat je het wilt of omdat je het fijn vindt, maar omdat je lijf besluit dat dit de manier is om jezelf te beschermen voor meer geweld of zelfs de dood."