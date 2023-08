Spaanse vrouwen vieren vertrek voetbalbaas als een overwinning

Dat vrouwen in Spanje nog veel in te halen hebben blijkt wel uit het aantal vrouwelijke bestuurders in de sport, en al helemaal in het voetbal. De bondsraad van de RFEF die later vandaag over het lot van Rubiales zou beslissen bestaat uit 140 mannen en 6 vrouwen. Maar stemmen hoeft niet meer. Rubiales zal, zo meldden gisteravond alle Spaanse media vanmiddag zelf zijn aftreden bekend maken.

Enig mogelijke afloop

Een andere afloop was niet meer mogelijk nadat een FIFA-onderzoek tegen hem was aangekondigd, nadat de Spaanse premier Pedro Sánchez zijn weerzin over hem uitsprak en nadat speelster Jenni Hermoso zijn idee van de hand wees om samen een statement te geven over de zoen. In plaats daarvan vroeg Hermoso juist om een passende straf die een voorbeeld stelt aan iedereen in de voetbalwereld.