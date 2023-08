Nieuw hitterecord voor Turkije: 49,5 graden

De locatie van dit Turkse hitterecord is opvallend, zegt meteoroloog Nicolien Kroon van Buienradar. "Normaal gesproken is het vooral rond de Syrische - en Iraakse grens extreem warm. Daar werd ook het hitterecord in 2021 verbroken", legt ze uit.

Klimaatverandering

Waar het afgelopen maand de Zuid-Europese landen waren die met extreme hitte te maken kregen, is het nu in landen als Turkije, Irak en Syrië erg heet. "Gisteren was het in de Iraakse stad Khanaqin voor de achtste dag op rij warmer dan 50 graden. In de Turkse stad Karabük werd het 45,2 graden en ook in de hoofdstad Ankara was het met 40,5 graden erg heet, records voor augustus. De hitte in deze regio is te wijten aan klimaatverandering."