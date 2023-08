Spaanse nudisten in opstand tegen geklede toeristen op naaktstranden: 'Textielinvasie'

Volgens Christine Kouman, directeur van NFN Open & Bloot, de belangenbehartiger van naaktrecreanten in Nederland, speelt dit soort problemen op naaktstranden in Nederland niet. "Sinds corona zien we wel een toename van textielrecreanten op de naaktstranden, maar we horen zelden dat naaktrecreanten zich bekeken of uitgelachen voelen", vertelt ze aan RTL Nieuws.

Zandvoort

Over het naaktstrand in Zandvoort ontving NFN Open & Bloot wel klachten. "Daar zijn een paar strandtenthouders gevestigd op het naaktstrand, maar in die strandtenten worden soms bruiloften of andere feesten georganiseerd waar mensen wel gekleed zijn. Daarover zijn we nu met de gemeente en paviljoenhouders in gesprek", legt ze uit. "In gesprek gaan is altijd de beste manier om begrip te krijgen."

Wat volgens Kouman ook helpt, zijn de borden met gedragsregels die de vereniging op veel Nederlandse naaktstranden heeft geplaatst. "Daarop leggen we uit dat bloot gewenst is, je op een naaktstrand met respect met elkaar omgaat en dat mensen er voor hun rust komen."

