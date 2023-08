Wantrouwen jongeren in overheid groeit, zien jeugdwerkers: 'Blijf in gesprek'

Jongerenwerker Van den Berg is daar niet verbaasd over. "Dit zijn allemaal zaken die mensen treffen die het al minder hadden, net als de problemen in de jeugdzorg. Veel jongeren die ik spreek zijn uit huis geplaatst. Of zo'n uithuisplaatsing nou wel of niet terecht is, het zorgt voor wantrouwen."

Eigen onderzoek

Jongerenwerker Joël Ricardo helpt jongeren in Amsterdam en Almere middels een-op-eenbegeleiding. Ook hij spreekt veel jeugd die geen vertrouwen heeft in de overheid. "Dat was voor corona ook al zo, maar daardoor is het wel groter en zichtbaarder geworden", vertelt hij. "Deze jongeren vertrouwen niemand meer en doen liever eigen onderzoek, of hun bronnen nou goed zijn of niet. Maar niet alles wat de jongeren online tegenkomen is nepnieuws, want er ís natuurlijk ook heel veel fout gegaan."

Eén van de jongens die Ricardo begeleidt gelooft in complottheorieën. "Hij zit bijvoorbeeld helemaal in corona en de theorie van influencer Andrew Tate over The Matrix", legt hij uit. Tate gelooft dat de wereld waarin we leven niet echt is, maar een computersimulatie, net als in de bekende film.