Eerste foto's verkoolde auto's aan boord uitgebrande Fremantle Highway

Er is nog geen definitief plan voor wat er met de auto's op het schip gaat gebeuren. Peter Berdowski, topman bij bergingsbedrijf Boskalis, liet donderdag weten dat zo'n duizend voertuigen op de onderste vier dekken van het schip nog in goede staat zijn en 'prima versleepbaar'.

Toch staat niet vast dat deze voertuigen daadwerkelijk van het schip worden gehaald. "Je wilt niet dat de auto's door het verslepen opnieuw vlam vatten en alle ellende opnieuw begint", zei Berdowski eind vorige week.

Versmolten

Voor de 2700 overige auto's aan boord, die zwaar beschadigd zijn, is het al helemaal de vraag of ze van het schip worden gehaald. Berdowski benadrukte dat ook nooit is gezegd dat dat moet gebeuren in de Eemshaven. Het gaat om uitgebrande wrakken, die op de bovendekken stonden. "Een deel van die dekken is helemaal versmolten met de auto's. De dekken zijn heel zwaar beschadigd en slecht te betreden."

Op deze foto's is te zien hoe groot de schade is: