Zwarte beer doet zich te goed aan toetjes op bruiloft in VS

Het stel, dat elkaar in 2017 leerde kennen, trouwde in de bergen in de buurt van de stad Boulder. "We kozen deze plek omdat het zo mooi in de natuur ligt", vertelt de bruidegom tegen de Amerikaanse nieuwszender 9News.

En natuur kregen ze. Eerst werd het stel tijdens de ceremonie verrast door een plotselinge stortbui. "We waren allemaal totaal doorweekt, maar het was een fantastisch moment", zegt de bruid.

Alles op

Maar dat was nog niet alles. Cailyn en Brandon waren 's avonds met hun openingsdans bezig, toen bleek dat een zwarte beer alle toetjes aan het opeten was. "Hij at alles op, inclusief de limoentaart en cannoli waar we ons zo op verheugd hadden." Toen de beer zijn buik vol had, vertrok hij net zo snel als hij gekomen was. Er raakte niemand gewond.