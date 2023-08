Bosniër vermoordt zijn ex-vrouw en streamt het live op Instagram

De livestream van de femicide is een schok in het Balkanland, waar geweld tegen vrouwen nog altijd wijdverbreid is. "Ik heb geen woorden die beschrijven wat er vandaag in Gradačac gebeurd is", zei Nermin Nikšić, de minister-president van Bosnië en Herzegovina. "De moordenaar nam uiteindelijk zijn eigen leven, maar niemand kan de levens van de slachtoffers terugbrengen."

Femicide

In de afgelopen zeven jaar zijn in Bosnië en Herzegovina zestig vrouwen om het leven gekomen door geweld, meldt de online krant Balkan Insight. Dat cijfer kan in werkelijkheid hoger liggen omdat officiële femicide-statistieken in het land niet worden bijgehouden.