125.000 euro ingezameld voor Nederlandse weduwen kano-ongeluk

Sven (33) en Ardin (25) uit de Alblasserwaard verdronken na een kano-ongeluk in het Mathaux-kanaal tijdens een vakantie in het Franse departement Aube.

Lois Blokland zette donderdagochtend een inzamelingsactie online om haar zussen Jannali en Rhode een financiële steun in de rug te geven. Jannali heeft drie kinderen en Rhode één. Zij is zwanger van een tweeling. Blokland had niet durven hopen dat er al zo snel zoveel geld opgehaald zou worden, zegt ze tegen RTV Rijnmond. "Het is hartverwarmend dat zoveel mensen geld doneren."

Grote steun

De zussen komen uit een gezin van zestien kinderen. Volgens Blokland hebben zij veel steun aan elkaar. "We hebben zo'n kracht ervaren, we zijn daardoor nog dichter bij elkaar gebracht. Dat had ook heel anders kunnen zijn."