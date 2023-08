Nieuwe covidvariant Eris in opmars, maar 'geen reden tot zorg'

Volgens viroloog Marion Koopmans houdt de WHO standaard alle nieuwe covidvarianten in de gaten. "Bij iedere variant is het de vraag waarom het virus zich beter verspreidt, of het zieker maakt en of het de vaccinaties kan omzeilen. Daarop is EG.5 geen uitzondering", zegt Koopmans tegen RTL Nieuws.

Vooralsnog is er volgens de WHO geen reden tot zorg. "Ze zien wel dat dit virus meer voorkomt, maar niet dat het tot ernstiger ziekte leidt. Ook lijkt de bescherming tegen ziekte door de vaccins goed overeind te blijven", zegt Koopmans.

"Er is nog niet veel onderzoek gedaan naar deze variant omdat onderzoek naar Covid-19 overal ter wereld is afgeschaald, maar er is een aantal laboratoriumstudies die laten zien dat EG.5 niet heel anders is dan eerdere omikronvarianten."

Nog niet in Europa

Eris circuleert nu vooral in landen als Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. Ook in de Verenigde Staten is het de meest dominante virusvariant. In Europa is Eris nog niet waargenomen, maar dat is volgens Koopmans waarschijnlijk een kwestie van tijd. "Hij circuleert, dus dan verwacht je hem hier ook. Dan krijgen we dus in het najaar weer een golfje. Hoe groot die golf wordt, weet ik niet."