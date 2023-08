Primeur Radboudumc: computer herkent syndroom door gezichtsscan

Omdat er duizenden verschillende genetische afwijkingen zijn die een verstandelijke beperking kunnen veroorzaken, zitten ouders soms lang in onzekerheid over wat er precies met hun kind aan de hand is.

Gezichtsherkenning

Het door het Radboud UMC ontwikkelde computermodel kan hier verandering in brengen. Van zo'n 1600 genen is inmiddels bekend dat ze betrokken zijn bij het ontstaan van deze stoornissen, en dit aantal neemt nog elke week toe. Het ingewikkelde is dat genen vaak veel verschillende afwijkingen bevatten, waardoor niet altijd duidelijk is of ze wel of niet bijdragen aan de stoornis. Dat maakt het moeilijk om een diagnose te stellen.

Gezichtsherkenning kan hierbij helpen, vertelt onderzoeker Lex Dingemans van het Radboudumc aan RTL Nieuws. "Het kijken naar uiterlijke kenmerken bij genetische aandoeningen is iets wat we als artsen altijd al doen, maar ze kunnen niet al die symptomen herkennen."