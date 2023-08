Hawaïaans vakantieparadijs Maui staat in brand: zeker 36 doden

De branden op het eiland Maui, dat jaarlijks miljoenen toeristen trekt, worden volgens de lokale autoriteiten aangewakkerd door orkaan Dora.

De hulpverlening komt moeizaam op gang omdat het telefoonverkeer op het eiland platligt. De ziekenhuizen op Maui liggen vol met brandwondenpatiënten en mensen met ademhalingsproblemen. Een deel van de patiënten is overgevlogen naar andere ziekenhuizen in de regio.

Dakloos

De doden vielen bij de brand in het toeristenstadje Lahaina, aan de noordwestelijke kant van het eiland. De huizen in het historische centrum zijn verwoest en honderden gezinnen zijn dakloos geworden. Volgens de autoriteiten is de brand nog op 'geen enkele manier' onder controle.