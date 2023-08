CDA in rep en roer door vertrek Mona Keijzer uit partij

"Hij of zij kan daarbij alle steun gebruiken die er is, en Huibers is dan echt te weinig", zegt een CDA-bestuurder. "Dat ziet men intern, het landelijk bestuur heeft dat door en ook in de verenigingsraad zijn de twijfels over hem levensgroot aanwezig."

"Hij of zij kan daarbij alle steun gebruiken die er is, en Huibers is dan echt te weinig", zegt een CDA-bestuurder. "Dat ziet men intern,

het landelijk bestuur heeft dat door en ook in de verenigingsraad zijn de twijfels over hem levensgroot aanwezig."

Nieuwe lijsttrekker

Een andere hooggeplaatste CDA'er vindt 14 augustus een mooi moment voor Huibers om de eer aan zichzelf te houden. Op die dag wordt ook de naam bekend van degene die het bestuur voordraagt als de nieuwe lijsttrekker. "Hoekstra gaat weg, Heerma gaat weg en als de voortekenen niet bedriegen zit de klus voor de partijvoorzitter er ook op."

"En dat is ook goed. Dan kan de nieuwe lijsttrekker een verse start maken en hoeft die niet meteen te beginnen met koppensnellen." Volgens deze doorgewinterde CDA'er moet alles wel netjes gaan. "We willen geen bloed aan de paal."