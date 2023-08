Beslissende dag voor Niger, coupplegers doen beroep op Wagner

De Franse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de coupplegers het dreigement van ECOWAS serieus moeten nemen. "Coups zijn niet langer toelaatbaar. We moeten er een einde aan maken", zei minister Collona. Frankrijk heeft 1500 militairen gelegerd in Niger, dat tot de jaren 60 een Franse kolonie was. Onduidelijk is of zij steun zullen leveren aan een eventuele interventie, details daarover ontbreken nog.

Steun van Mali en Burkina Faso… en Wagner?

De coupplegers krijgen in ieder geval steun van Mali, Guinee en Burkina Faso. In die landen greep het leger de laatste twee jaar op vergelijkbare wijze de macht. De banden met Frankrijk en ECOWAS zijn sindsdien verbroken, in plaats daarvan zoeken de landen vooral steun bij Rusland.

Ook Niger lijkt die weg in te slaan. Zo heeft een van de Nigerese coupleiders tijdens een bezoek aan Mali de hulp gevraagd van het Russische huurlingenleger Wagner, dat ook in een aantal andere Afrikaanse landen voor dood en verderf zorgt.