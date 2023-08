Nieuwe evacuaties in Slovenië, gevaar nog niet geweken

De acute problemen voor Nederlanders van het door noodweer getroffen gebied in Slovenië lijken te zijn opgelost, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze ochtend komen de eerste bussen aan van SOS International. Die zullen 85 Nederlanders repatriëren. Met enkele Nederlanders is nog geen contact geweest, maar dat komt waarschijnlijk omdat hun telefoon niet opgeladen is of omdat ze geen verbinding kunnen krijgen.

"Mensen in het getroffen gebied zijn nu eenmaal moeilijk bereikbaar. Autoriteiten zijn hard aan het werk om alle verbindingen weer te herstellen en het elektriciteitsnetwerk weer op poten te krijgen. Maar als bijvoorbeeld je telefoon is weggespoeld, is het lastig contact te leggen."

Vier doden

Het noodweer in Slovenië heeft tot nu toe aan vier mensen het leven gekost, onder wie twee Nederlandse mannen uit Gouda. Ook raakten vijf Nederlanders vermist, maar zij zijn inmiddels weer terecht. De premier van het land noemde de overstromingen gisteren de grootste natuurramp tot nu toe. Vrijdag viel er in een dag net zo veel regen als in een maand tijd. De schade wordt nu al geschat op een half miljard euro.