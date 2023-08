Openheid Joran van der Sloot? Zijn vele leugens op een rijtje

Van der Sloot zit nu tijdelijk in de VS vast, waar hij verdacht wordt van oplichting van de familie van Natalee Holloway, het Amerikaanse meisje dat nooit meer werd gezien nadat Van der Sloot in 2005 voor het laatst contact met haar had. Hij is nooit veroordeeld in de zaak, maar is wel nog wel de enige verdachte. Hij is wel veroordeeld voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010. Daarvoor zit hij een straf van 28 jaar uit in Peru.

Hij gaat straks terug naar Peru als de zaak die nu in de VS dient, klaar is. Als de mogelijke deal rondkomt, zou hij volledige opheldering van zaken moeten geven over de verdwijning van Holloway. Ook zou hij aan de leugendetector worden gezet. Dat lijkt geen overbodige luxe, als je ziet hoeveel (aantoonbare) leugens de Nederlander in het verleden verspreidde.

Liegen levert alleen problemen op

Een quote van Joran van der Sloot zelf, uit de tijd ver voordat zijn grootste leugens nog moesten komen: "Als ik iets heb geleerd, is het wel dat liegen misschien tijdelijk je problemen kan oplossen, maar dat het uiteindelijk alleen maar meer problemen oplevert."

Al als jonge jongen loog Joran van der Sloot erop los.