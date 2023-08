CDA-prominent Mona Keijzer verlaat haar partij

Keijzer en De Jonge hebben sinds de coronatijd een moeizame verhouding. Keijzer had veel kritiek op het coronabeleid van het toenmalige kabinet, waar ze zelf onderdeel van was. Toen ze de kritiek in het openbaar uitte werd ze door premier Rutte uit het kabinet gezet.

Donderslag

Het vertrek van Keijzer bij het CDA komt voor ingewijde CDA'ers als een donderslag bij heldere hemel. Ze was, na een tijdje geen partijpolitieke activiteiten te hebben ondernomen, juist weer wat actiever geworden in de partij. Zo schreef ze bijvoorbeeld mee aan het Europese verkiezingsprogramma van het CDA.

CDA-bronnen wijzen vooral naar het eigenzinnige optreden van voorzitter Huibers als reden voor het vertrek van Keijzer. "Zijn onhandige optreden is een belangrijke oorzaak", zegt een invloedrijke CDA'er. "Met hem is geen gesprek te voeren. Het is geen wijs man en dus geen goede voorzitter."

Stemmenkanon

"Mona verdient dit niet", zegt een ander. "Ze is altijd loyaal geweest. Zij is de partij." Keijzer zelf reageert niet op vragen over haar opstappen. Ze is op vakantie.

Mona Keijzer was voor het CDA een stemmenkanon. Ze kreeg bij de verkiezingen in 2017, toen ze als tweede op de CDA-lijst stond, 165.385 voorkeursstemmen. Ze was van oktober 2017 tot september 2021 staatssecretaris van Economische Zaken.

Het partijbestuur van het CDA laat weten dat ze Mona dankbaar zijn voor alles wat ze voor het CDA heeft betekend. "We wensen haar alle goeds toe."