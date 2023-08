Borst verwijderd na kanker, maar nieuwe reconstructie niet vergoed

In januari 2020 kreeg Geranne te horen dat ze borstkanker had. Ze werd meteen behandeld in het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven, dat gespecialiseerd is in de diagnose en behandeling van borstkanker.

"Ik kreeg chemokuren, immunotherapie, hormoontherapie en mijn rechterborst werd geamputeerd", vertelt Geranne aan RTL Nieuws. Ze wist meteen dat ze een borstreconstructie wilde. "Ik wilde me weer mezelf voelen en niet iedere dag met mijn ziekte geconfronteerd worden. Ook in een intieme setting voelde ik me niet compleet zonder borst", legt ze uit.

Haar voorkeur ging uit naar een borstreconstructie met lichaamseigen weefsel, maar vanwege corona liepen de wachttijden op tot wel twee jaar. Zo lang wilde Geranne niet wachten en daarom koos ze in overleg met haar arts voor een prothese.