Deen bezocht alle landen ter wereld zónder te vliegen: 'Eindelijk thuis'

En wonder boven wonder volbracht de Pedersen zijn reis zonder (blijvende) kleerscheuren. Hij knapte op na een ernstige malaria-infectie in Ghana, overleefde een vierdaagse storm toen hij per boot overstak van IJsland naar Canada en bezocht tal van conflictgebieden.

Leven na de reis

Vorige week zette de Deen voet aan wal in de haven van Aarhus, waar zijn vrouw, familie, vrienden en fans hem opwachtten. En nu? Pedersen kijkt er naaruit om meer tijd met zijn vrouw door te brengen en een gezin te stichten. Daarnaast werkt hij samen met een filmmaker aan een documentaire over zijn reis en is hij van plan om er een boek over te schrijven.

Bekijk de trailer van de documentaire over Pedersens reis: