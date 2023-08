Man overleden bij steekpartij Amsterdam, één zwaargewonde

Bij een steekpartij in Amsterdam-West is een man om het leven gekomen. Een andere man is zwaargewond geraakt. Dat gebeurde vanochtend rond 08.45 uur. De politie heeft een 36-jarige man als verdachte aangehouden.

De steekpartij vond plaats in een woning aan de Robert Scottstraat. Het gewonde slachtoffer wist te ontkomen en naar buiten te rennen. Mensen uit de straat vingen de man op, waarna hij naar het ziekenhuis kon worden gebracht. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekend. De verdachte werd op straat opgepakt. Volgens omstanders stond de man een tijdje op het balkon met een mes. Een buurtbewoonster sprak met lokale omroep AT5 over de man: "Ik vermoed dan altijd oogcontact omdat ik het idee had dat hij niet helemaal lekker zat." Lees ook: 66-jarige man overleden bij steekpartij Leiden, één arrestatie De politie heeft Slachtofferhulp ingeschakeld om mensen die iets hebben gezien bij te staan. Getuigen van de steekpartij worden opgeroepen om zich te melden.