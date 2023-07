Slecht nieuws voor zoetekauwen: chocolade duurder, repen kleiner

Onder meer zware regenval en een rot veroorzakende ziekte hebben in Ghana en Ivoorkust veel cacaoplanten verwoest. Daarnaast is de verwerking van cacaobonen verspreid over de wereld gedaald.

Prijzen verhogen

"We zitten duidelijk met krapte", zei Paul Joules, cacao-analist bij Rabobank in Londen, tegen persbureau Bloomberg. Hij sluit niet uit dat de prijzen verder omhoog gaan of dat chocoladerepen wat kleiner gaan worden.

Fabrikanten als Lindt & Sprüngli en Hershey waarschuwden afgelopen week al dat verdere prijsstijgingen van hun repen niet kunnen worden uitgesloten. De financieel directeur van Lindt verwacht dat de hele cacaobranche de prijzen gaat verhogen.