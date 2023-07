Nog onduidelijk wanneer brandend vrachtschip versleept wordt

De bedoeling is dat de boot vandaag in de richting van Schiermonnikoog gesleept wordt. Rijkswaterstaat laat weten dat de voorbereidingen in volle gang zijn. "Het vrachtschip moet de drukke vaargeul oversteken. Dat heeft heel wat voeten in de aarde. Je moet het zien als een slak die de drukke snelweg A16 moet oversteken."

Het juiste moment

Het moment van verslepen is volgens Rijkswaterstaat onder meer afhankelijk van de rookontwikkeling, de weersverwachtingen, het getij en de stroming. "Al deze aspecten houden we nauwlettend in de gaten en vergen daarom goede voorbereiding samen met de bergers." Naar verwachting zal de verplaatsing tussen de twaalf en veertien uur gaan duren.