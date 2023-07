Waarschuwing voor zware hagel en onweersbuien in zuidoosten

Halverwege de ochtend vallen in Zeeland de eerste buien, zegt meteoroloog Sebastiaan Aarts van Buienradar. "Naarmate deze buien naar het oosten trekken, worden ze actiever. De lucht is daar warmer waardoor de kans op onweer en hagel toeneemt."

Geen zomerweer

Met een beetje geluk kunnen mensen in het westen van het land vandaag nog even van de zon genieten. "Aan het eind van de middag wordt het daar weer een paar uurtjes droog en kan de zon nog doorbreken.

Voor even, want vannacht gaat het weer regenen en dat blijft voorlopig zo", zegt Aarts. "De komende week is er elke dag kans op buien. Het wordt niet warmer dan een graad of twintig, wat minder warm is dan normaal in deze tijd van het jaar."