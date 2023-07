Gediskwalificeerde Oekraïense schermster krijgt olympisch ticket

Na het uitbreken van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne mochten Oekraïense atleten het niet meer opnemen tegen tegenstanders die 'de Russische Federatie of Belarus vertegenwoordigen'. Kort geleden werd het beleid aangepast, waardoor het mogelijk is om het op te nemen tegen een Russische atleet die onder een neutrale vlag uitkomt. Dat was op het WK het geval.

Schorsing opgeheven

Internationaal was er veel verontwaardiging over het ingrijpen van de internationale schermfederatie. Zelf liet Charlan weten nog steeds achter haar besluit te staan. "Ik weet dat ik echt de juiste keuze heb gemaakt. Er is iets belangrijkers dan medailles: mijn land en mijn familie."

De schorsing is inmiddels opgeheven. De internationale schermfederatie liet weten dat ze vanaf morgen kan deelnemen aan het teamevenement. Bovendien heeft de federatie de regels aangepast, waardoor Charlan na een wedstrijd haar tegenstander geen hand hoeft te geven