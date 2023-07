Ruben droeg zijn eigen kind: 'Trots met mijn zwangere buik over straat'

Toen Ruben 18 was, realiseerde hij zich dat hij in het verkeerde lichaam geboren was. Voordat Ruben de volledige transitie zou maken, wilde hij eerst zwanger worden. Op zijn 19de was het dan zover. Een paar jaar later werd hij opnieuw zwanger, maar dit keer nadat hij al in transitie was gegaan.

"Mijn eerste zwangerschap verliep vooral mentaal moeilijk. Je lichaam verandert, je borsten groeien. Terwijl ik me juist niet herkende in die lichamelijke aspecten." Maar dat weerhield hem er niet van om bij zowel zijn eerste als tweede zwangerschap zichzelf in het openbaar te laten zien. "Ik liep open en trots op straat met mijn buik."