Noorse Kristin beklimt 14 hoogste bergen ter wereld in recordtijd

De Noorse Kristin Harila en haar Nepalese gids Tenjin Sherpa hebben samen in recordtijd de veertien hoogste bergen ter wereld beklommen. Harila en Sherpa hebben hun prestatie in drie maanden en één dag behaald. Normaal doen klimmers jaren over het voltooien van deze uitdaging.

Ze haalden vandaag de top van de K2. Deze berg, gelegen op de grens van Pakistan en China, wordt beschouwd als uitdagender dan de Mount Everest, 's werelds hoogste berg. De vader van de Noorse Harila laat weten dat hij trots is op zijn dochter, maar zich ook zorgen maakt om haar. "Ik zal heel blij zijn als ze eenmaal naar beneden komt en thuis is. Ik denk niet dat mensen, buiten de klimgemeenschap, echt begrijpen wat ze precies heeft bereikt. Ik kan niet trotser op haar zijn." Lees ook: Marianne en Dennis uit Tilburg horen bij de beste ijsklimmers van Europa Harila ontdekte haar passie voor bergbeklimmen toen ze in 2015 een reis won naar de Kilimanjaro in Tanzania. Ze verkocht haar appartement om haar recordpoging te financieren, omdat ze moeite had sponsoren te vinden Het beklimmen van de veertien hoogste bergen wordt door ambitieuze bergbeklimmers gezien als het ultieme doel. Meer dan veertig mensen, vooral mannen, zijn erin geslaagd alle toppen te bereiken. Zuurstof en helikopters Het vorige record stond op naam van de Brits-Nepalese Nirmal Purja. Hij deed er zes maanden en zes dagen over in 2019. De records van zowel Purja als die van Harila en Sherpa zijn behaald met behulp van zuurstof en helikopters. Purja laat in een tweet weten dat hij opnieuw het record wil vestigen, maar dit keer zonder extra zuurstof. Dit zijn de veertien bergen die hoger zijn dan 8000 meter: Naam Hoogte 1. Mount Everest 8848 meter 2. K2 8611 meter 3. Kangchenjunga 8568 meter 4. Lhotse 8516 meter 5. Makalu 8462 meter 6. Cho Oyu 8201 meter 7. Dhaulagiri 8167 meter 8. Manaslu 8163 meter 9. Nanga Parbat 8126 meter 10. Annapurna I 8091 meter 11. Gasherbrum I 8068 meter 12. Broad Peak 8047 meter 13. Gasherbrum II 8035 meter 14. Shisha Pangma 8027 meter