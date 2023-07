Oekraïense gediskwalificeerd na weigeren hand schudden met Russische tegenstander

De Oekraïense schermster Olga Charlan is gediskwalificeerd op het WK in Milaan, nadat ze weigerde de hand te schudden van haar Russische tegenstander Anna Smirnova. De viervoudig wereldkampioen op het onderdeel sabel werd vandaag de eerste sporter uit Oekraïne die het opnam tegen een Russische tegenstander nadat het beleid was aangepast.

De adviseur van de Oekraïense president Zelensky, Mykhailo Podolyak, heeft verontwaardigd gereageerd op de diskwalificatie. "De beslissing van de Internationale Schermfederatie om de legendarische Oekraïense schermster in diskrediet te brengen, omdat zij weigerde de hand van een Russische atleet te schudden, is de manifestatie van een totaal gebrek aan empathie, het verkeerd begrijpen van de emotionele context en is absoluut beschamend", zei Podolyak op sociale media. Verandering beleid Het Oekraïense ministerie van sport besloot eerder dat Oekraïense atleten vanaf nu niet meer mogen sporten tegen tegenstanders die 'de Russische Federatie of Belarus vertegenwoordigen'. Sinds de Russische invasie in Oekraïne vorig jaar was het beleid dat ze het ook niet mochten opnemen tegen Russen en Belarussen die onder een neutrale vlag uitkwamen. Dat mag nu dus wel weer. Oekraïense tennissers hebben wel gespeeld tegen Russen en Belarussen, maar zij speelden als individuen en vertegenwoordigden niet hun land. Smirnova stond in Milaan als 'neutrale' sporter tegenover Charlan.