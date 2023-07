Weg naar WK-finale: Oranje ontloopt Duitsland, Brazilië en Frankrijk

Oranje speelt dinsdag om 9:00 uur Nederlandse tijd in het Nieuw-Zeelandse Dunedin tegen Vietnam. Tegelijkertijd treedt de VS in dezelfde groep aan tegen Portugal. Als er geen gekke dingen gebeuren, wint Oranje 'gewoon' van Vietnam en zal VS waarschijnlijk ook van Portugal winnen. Bij dat scenario hebben Nederland en de VS hetzelfde aantal punten. Doelsaldo zal dan bepalen wie eerste in poule E wordt. De VS staat nu op +3, Nederland op +1.

Tegen Zweden of Italië?

De eerste twee van de groep gaan door naar de achtste finales. Als Nederland flink uithaalt tegen Vietnam en de VS doet het kalmpjes aan tegen Portugal, kan Nederland de groep winnen. In dat geval spelen de vrouwen de achtste finale op zondag 6 augustus in Sydney om 4:00 uur Nederlandse tijd tegen het land dat tweede wordt in poule G. Dat kunnen nog vier landen zijn: Zweden, Italië, Zuid-Afrika of Argentinië.

Die hebben allemaal pas één wedstrijd gespeeld, dus het kan nog alle kanten op. Maar voetbalkenners gaan ervan uit dat Italië en Zweden de meeste kans maken eerste en tweede te worden.

Als Nederland tweede wordt in de groep, spelen de Leeuwinnen in Melbourne tegen de nummer 1 van de groep met Italië en Zweden. In dat geval is de achtste finale wel op een meer gunstige tijd voor de Nederlandse tv-kijker: zondag 6 augustus om 11:00 uur.