Amerikaanse pastoor die begrafenis van meisje leidde, blijkt zelf haar moordenaar te zijn

Bijna 50 jaar na de dood van het meisje is er alsnog een doorbraak. Na een interview met een vrouw die in de jaren zeventig bevriend was met de dochter van de pastoor, kon Zandstra deze maand worden opgepakt.

De man heeft toegegeven dat hij Gretchen in de ochtend van haar vermissing een lift naar het zomerkamp had aangeboden. Onderweg zou hij haar hebben gevraagd haar kleding uit te trekken en toen ze dat weigerde, sloeg hij haar op het hoofd en liet haar bloedend achter.

Kinderroofdier

De politie heeft een DNA-monster bij pastoor Zandstra afgenomen dat vergeleken wordt met het DNA dat toen verzameld is. Daarnaast gaan ze ook kijken of zijn DNA overeenkomt met die van andere openstaande zaken in de VS.

De officier van justitie heeft Zandstra tijdens een persconferentie als een 'kinderroofdier' beschreven. "Hij deed alsof hij een vriend, een buurman en een man van God was. Hij deed alsof hij een familievriend was, niet alleen tijdens haar begrafenis maar ook daarna. Hij is de ergste nachtmerrie van elke ouder."