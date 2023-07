Zwarte zaterdag en andere verkeersellende: 'Vertrek niet 's nachts'

Vakantiegangers vertrekken vaak op zaterdag omdat accommodaties in het hoogseizoen vaak per week worden verhuurd en dit de wisseldag is. Het valt Broekhuis op dat er vergeleken met vroeger ook vaker gewisseld wordt. "Steeds meer mensen vieren vakantie op meerdere locaties. Dan gaan ze bijvoorbeeld een week wandelen in de bergen en nog een week naar het strand. Die gaan dus twee keer de weg op."

Klassieke fout

Voor wie de files zoveel mogelijk wil vermijden heeft Broekhuis – naast het checken van de verkeersinformatie - nog wel wat tips. "Veel mensen staan om vier uur op en denken dat ze daarmee de files kunnen omzeilen, maar dat is een klassieke fout omdat je dan op het drukste moment van de dag in Frankrijk bent. Vertrek niet middenin de nacht, maar gewoon rustig na het ontbijt", legt hij uit.