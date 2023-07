'Grootste staatsvijand' bepaalt of Sánchez premier van Spanje blijft

Zeven jaar na het referendum over onafhankelijkheid van Catalonië, begon de herinnering aan Puigdemont wel wat weg te zakken in Spanje. Puigdemont ontvluchtte het land op het moment dat de regering in Madrid zijn arrestatie beval. Sindsdien zit hij in ballingschap in België om te voorkomen dat hij in Spanje in de gevangenis wordt gezet. Ook zijn partij werd steeds minder relevant, want het aantal Catalanen dat onafhankelijkheid wil, neemt al jaren af.

Sleutelrol

Maar ineens staat Puigdemont weer in het middelpunt van de belangstelling. Dat komt omdat hij de sleutel in handen heeft om te bepalen hoe het verder gaat met Spanje. Het land verkeert sinds de parlementsverkiezingen van zondag in een politieke impasse, waar geen uitweg uit lijkt te zijn. Noch links, noch rechts kreeg zondag van de Spaanse kiezers een meerderheid in het parlement.