Eindhoven verwijdert namen NSB'ers en SS'ers van oorlogsmonument

"Hoewel geen enkele persoonlijke geschiedenis zwart-wit is, passen deze namen niet op een monument dat recht doet aan Eindhovense slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog", staat in de brief. Het college zegt één uitzondering te maken, voor een Duitse jongen die in Eindhoven gedwongen in dienst moest vanwege zijn Duitse nationaliteit. "Uit de archieven blijkt dat het gezin later door de Nederlandse overheid volledig vrijgepleit is."

Verkeerde namen gebruikt

Behalve de namen van NSB'ers en SS'ers bleken er op het monument ook namen te staan van mensen die niet waren gestorven als direct gevolg van de oorlog, maar die in die periode waren overleden door bijvoorbeeld een verkeersongeluk. Hun namen blijven "vanuit empathie" wel op het monument staan, aldus het gemeentebestuur.