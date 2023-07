Over één jaar Olympische Spelen in Parijs: massa's Oranjefans willen erheen

Het wordt de eerste keer sinds de uitbraak van het coronavirus dat er een locatie komt waar de sporters en fans elkaar kunnen ontmoeten. Het TeamNL Huis zal in het grootste park binnen de Parijse rondweg, de Boulevard Péripherique, komen te staan. Bij die plekken komen ook fanzones voor andere landen.

Veel fans verwacht

Bij de vorige Olympische Spelen, twee jaar geleden in Tokio, was Nederland succesvoller dan ooit. Er werden 36 medailles behaald. Of dat volgend jaar weer gaat gebeuren, moet nog blijken. Maar de aanwezigheid van de vele fans kan daar wel bij helpen, zegt Marc van den Tweel, algemeen directeur van NOC*NSF.

"De verwachting is dat er - wellicht wel - honderdduizenden Nederlanders per dag gaan afreizen naar Parijs om de Olympische en Paralympische Spelen live mee te maken. Het is 50, 60 jaar geleden dat zoiets zo dichtbij was, dus het is echt een unieke gelegenheid."