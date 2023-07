Indonesië pakt bende op die arme mensen verleidde tot orgaanverkoop

De verdachten zijn aangeklaagd voor mensensmokkel en hangt tot vijftien jaar cel boven het hoofd. De betrokken agent zou de bende hebben geholpen onder de radar te blijven, door collega-agenten bewust op een dwaalspoor te zetten. De verdachte douanier zou voor de juiste papieren voor de reis naar Cambodja hebben gezorgd.

De Wereldgezondheidsorganisatie besloot de handel in organen in 1987 illegaal te verklaren. Sindsdien hebben veel landen het op nationaal niveau wettelijk verboden. Volgens de WHO was in 2008 nog zo'n 5 procent van alle orgaantransplantaties illegaal.