Na weken in isolatie bepaalt jury over lot terreurverdachten Brussel

De rechtbank betaalt de juryleden weliswaar het gemiste werkloon en nog eens vijftig euro per dag extra, toch tekenden honderden opgeroepen kandidaten op voorhand bezwaar aan.

Ontloop je de plicht zonder gegronde reden, dan riskeer je een boete: "Maar zeg nou zelf: een boete van 400 à 500 euro betalen, of acht maanden elke dag in de rechtbank zitten?" zei De Coninck. "Voor veel mensen is dat een makkelijke keuze."

Totale isolatie

Hoe intensief het werk is, blijkt ook uit de afgelopen weken. In de avond van 6 juli werden de juryleden naar een geheime locatie gebracht, waar ze zich moesten buigen over bijna 300 schuldvragen. Om verdere beïnvloeding te voorkomen, gebeurde dat in totale isolatie. Dus zonder telefoon, internet of televisie.

Iedere schuldvraag wordt op dezelfde manier beantwoord. De juryleden schrijven ieder anoniem op een briefje hun oordeel: "In eer en geweten, mijn antwoord op de vraag is ja/nee." Bij een 6/6 uitslag gaat de verdachte vrijuit, bij 7/5 bepalen later drie beroepsrechters mee.

Uiteindelijk heeft de jury negentien dagen nodig gehad om alle vragen te beantwoorden: het is daarmee het langste beraad in de Belgische geschiedenis. Het proces is nog niet volledig afgerond. Pas in september wordt de strafmaat bepaald.