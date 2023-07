Duikinstructeur Bart helpt bij blussen branden op Rhodos: 'Hulp is hard nodig'

En dat is ook hard nodig want de Griekse eilanden Rhodos, Corfu, Evia en Peloponnesos zijn hard getroffen door de bosbranden. In video's op sociale media zijn de vrijwilligers te zien waarbij ze met een eenvoudige sproeier branden blussen. "We hebben geen ervaring dus we proberen vooral bij de kleine brandjes te helpen. De grote branden laten we aan de echte brandweer over."

Geen beschermkleding

Alle kleine beetjes lijken zo te helpen want inmiddels krijgen ze steeds meer gebieden onder controle. Door het gebrek aan veiligheidsmiddelen, werken de vrijwilligers wel zonder beschermkleding. "We dragen een T-shirt en een papieren mondkapje. Maar toen ik zag hoe heftig het hier was, kon ik het niet maken om gewoon naar mijn normale werk te gaan. Ik moest iets doen."