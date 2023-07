Vorig jaar meer mensen verdronken, relatief veel 60-plussers

Wat verder opvalt, is dat jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond meer risico lopen om te verdrinken. In de afgelopen tien jaar verdronken er 125 Nederlanders die jonger waren dan 20 jaar. Hiervan waren er 29 niet in Nederland geboren, 5 in Europa en 24 buiten het continent. Volgens het CBS betekent dit dat er per duizend inwoners tien verdrinkingsgevallen meer zijn onder jongeren van buiten Europa.

8 procent van de verdrinkingsslachtoffers is jonger dan tien jaar. Bij kinderen die in Nederland geboren zijn, maar een niet-Europese herkomst hebben (tweede generatie) is het verdrinkingsrisico drie keer hoger dan bij kinderen met een Nederlandse herkomst.

Sterke daling

Tussen 1950 en 1980 is het aantal verdrinkingen sterk gedaald. Dat gebeurde onder alle leeftijdsgroepen, maar vooral bij kinderen jonger dan tien jaar. In deze leeftijdscategorie daalde het aantal slachtoffers nog tot 2010, sindsdien is het stabiel. In de overige leeftijdsgroepen zijn er sinds 1980 geen grote veranderingen te zien in het aantal verdrinkingen. Hieronder zie je de cijfers van 1950 tot en met 2021: