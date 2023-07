Peter (56) dook van plezierbootje en verdronk bijna: 'Vrienden hadden niks door'

De dokterspost wordt gebeld en hoewel Peters evenwicht snel weer hersteld is, gaat hij voor de zekerheid voor een controle naar het ziekenhuis. "De arts legde me uit dat mijn evenwichtsorgaan, dat achter het trommelvlies zit, waarschijnlijk van slag is geraakt door het plotselinge temperatuurverschil. Ik was opgewarmd door de zon, terwijl het water koud was omdat het een diepe plas is. Thuis ben ik gaan googelen en toen ontdekte ik dat dit een thermische shock genoemd wordt. Ik had er nog nooit van gehoord."

Waarschuwen

Fysiek houdt Peter niets over aan de thermische shock, maar het onderwerp houdt hem sindsdien bezig. "Als ik nieuwsberichten lees over verdrinkingen, denk ik er toch weer aan. Toen een paar maanden geleden een man in Roermond verdronk toen hij een mobieltje probeerde op te duiken, heb ik op LinkedIn een berichtje geschreven over mijn ervaring."

Zijn post werd veelvuldig gedeeld en daar is Peter blij mee, want hoe meer mensen hij kan waarschuwen over de gevaren van duiken in open water, hoe beter.