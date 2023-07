50 graden en temperatuur loopt op: alleen elite in Midden-Oosten heeft airco

Olaf Koens weet hoe snel je in die hitte onwel kunt worden. "Je schrikt je kapot. Ik was met de auto onderweg in Qatar en wilde onderweg op een parkeerplaats even koffie halen. Na 100 meter in de buitenlucht sta je al te duizelen, je weet niet meer wat je moet doen."

Snellere opwarming

In het Midden-Oosten en ook rond het Middellandse Zeegebied verslechtert het leefklimaat volgens Lelieveld nog veel sneller dan op andere plekken. "Dat hebben we tot in detail geanalyseerd. We zien met name de afwezigheid van bodemvocht. De bodems kunnen niet afkoelen als er nauwelijks water is om te verdampen. En als het dan regent, houden de bodems het water veel minder goed vast. Niet voor niets dat de verwoestijning hier zo groot is."

Ook de verbeterde luchtkwaliteit speelt mee, vertelt de klimaatonderzoeker. "Dat is met name in Europa aan de hand. Door de strengere milieumaatregelen neemt de concentratie van aerosolen af. Die deeltjes weerkaatsen normaal het zonlicht, en hebben zo een koelende werking", zegt Lelieveld. Het heeft iets paradoxaals, geeft hij toe: doordat de lucht schoner wordt, verdwijnt ook het (vervuilde) zonnefilter boven het continent.

Catastrofaal

Journalist Murad Abdo in Jemen zucht als hij de vraag krijgt wat hij verwacht van de komende zomers. "Het kan catastrofaal worden", besluit hij. "De hitte zal denk ik leiden tot meer migratie, voedselonzekerheid en toenemende waterschaarste. Voor miljoenen mensen zullen bestaande problemen verergeren."