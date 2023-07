Dit zijn de meestgenoemde kandidaten om PvdA/GroenLinks te leiden

De meestgenoemde naam is Eurocommissaris Frans Timmermans. Hij is een oudgediende. Timmermans is Tweede Kamerlid geweest voor de PvdA en minister van Buitenlandse Zaken. Momenteel is hij bezig aan zijn tweede termijn als Eurocommissaris.

Hij heeft al laten doorschemeren een terugkeer naar Den Haag niet uit te sluiten. Vraag is wel of hij dan bedoelt als lijsttrekker of als kandidaat-premier voor de nieuwe combinatie.

Kandidaat premier

Niet iedereen is ervan overtuigd dat de PvdA’er zich verheugt om vier jaar in de Kamerbankjes te zitten, mocht de PvdA/GroenLinks-combinatie niet gaan regeren. Kandidaat-premier is dan een veilige keuze.