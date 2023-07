Inwoners Albergen eisen duidelijkheid over plannen asielhotel

Over het zogenaamde 'asielhotel' in het Twentse dorp was het afgelopen jaar veel te doen. Het COA, dat verantwoordelijk is voor de asielopvang in Nederland, kocht het hotel in augustus vorig jaar. De gemeente Tubbergen was toen naar eigen zeggen gepasseerd. Inwoners probeerden het pand toen zelf te kopen, maar het COA had het contract al getekend.

Onduidelijk

Demissionair staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel zei eerst driehonderd mensen te willen opvangen in het hotel, maar dat aantal werd na aanhoudende kritiek gehalveerd.

Wanneer het hotel haar deuren zal openen voor asielzoekers, is niet duidelijk. Wethouder Bekhuis heeft volgens woordvoerder De Haan beloofd om later deze week met een reactie te komen.