President Zuid-Afrika: 'Arrestatie Poetin zou oorlogsverklaring zijn'

De Zuid-Afrikaanse president hoopt op een uitzondering van de ICC-regels omdat de arrestatie van Poetin de nationale veiligheid in gevaar zou brengen. "Rusland heeft duidelijk gemaakt dat een arrestatie van de zittende president een oorlogsverklaring is", aldus Ramaphosa. "Een oorlog met Rusland riskeren is in strijd met onze grondwet."

Naar Den Haag

De leidende oppositiepartij, de Democratische Alliantie (DA), wil via de rechter afdwingen dat Poetin bij aankomst in Zuid-Afrika in de boeien wordt geslagen. Ze vinden dat hij moet worden overgedragen aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat onderzoek naar Poetin doet vanwege deportatie van Oekraïense kinderen. Ramaphosa noemt de plannen van oppositiepartij DA 'onverantwoordelijk'.