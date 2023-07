Van populairste speelgoed tot 'verkeerd voorbeeld' voor meisjes – Barbie is terug

De modepop blijft voor veel generaties nostalgisch en juist dat kan de film dan ook enorm succesvol maken, zegt trendwatcher Lieke Lamb. "De film is een enorme hype. Niet alleen voor generatie Z, maar ook voor die van mij. Toen ik nog met barbies speelde, was het nog heel erg traditioneel. Het was als het ware een knappe pop die inhoudelijk niet veel toevoegde. Daarna kwam pas de kritiek."

Mede door de kritiek over de inclusiviteit (of juist het gebrek aan inclusiviteit), ziet Barbie er tegenwoordig anders uit. Lamb ziet ook dat de marketing een grote factor speelt in de terugkerende populariteit. "In Amerika heb je het Barbie-droomhuis dat je kunt huren op Airbnb. Zara komt weer met een kledinglijn om de film te promoten. Er zit een enorme machine achter en het pakt wel goed uit, want of je nu van barbies houdt of niet, iedereen weet dat de film eraan komt."