Nederlandse toerist belandt op ic na val van klif Lloret de Mar

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen hulpverzoek te hebben ontvangen en heef geen verdere informatie over het ongeluk.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er een ongeluk gebeurt op de Camino de Ronda, een populaire wandelroute langs de Costa Brava. In 2017 overleed een 21-jarige Oostenrijker toen hij bij zonsopgang van een klif viel in de buurt van het strand van Fenals.