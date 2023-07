Politie: veel VanMoof-bezitters willen aangifte doen van diefstal

Mensen die al wel een aangifte hebben ingediend hoeven nergens op te rekenen. De politie laat weten dat aangiften, meldingen en vragen rondom het failliet verklaarde VanMoof niet worden behandeld. "Een faillissement betreft een civiele en geen strafrechtelijke aangelegenheid", laat de politie weten. "De politie kan – hoe vervelend ook – om deze reden niets betekenen voor klanten."

Doorstart

Een faillissement hing VanMoof al even boven het hoofd. Vorige week werden de winkels al gesloten en is er uitstel van betaling aangevraagd. Vandaag werd het bedrijf dan toch echt failliet verklaard. Curatoren gaan nog wel onderzoeken of een doorstart mogelijk is.