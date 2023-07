'Iceman' Wim Hof aangeklaagd na dood Amerikaans meisje (17)

Enahm Hof, de zoon van Wim en tevens de CEO van het bedrijf van Hof, Innerfire, vertelt in een reactie aan Outside dat de beschuldigingen niet kloppen. "We waren geschokt toen we hoorden dat zo'n jong meisje was verdronken. Maar we zijn ook geschokt door de beschuldigingen die nergens op slaan."

Wim Hof-methode niet zonder risico's

Het is niet voor het eerst dat de Wim Hof-methode kritiek krijgt. In 2016 waren er ook verdachte sterfgevallen die gelinkt werden aan de ademhalingsoefeningen van Hof.

De Wim Hof-methode is een combinatie van blootstelling aan koud water en ademhalingstechnieken. Hof is daardoor wereldwijd beroemd: hij heeft miljoenen volgers op zijn sociale media. Bij de ademhalingsoefeningen is het de bedoeling dat je een paar keer diep inademt en vervolgens niet helemaal uitademt. Daarna volgt een periode waarin je helemaal niet ademt, om te leren hoe je lang je adem kan inhouden. Maar critici zeggen dat deze acties, met name de combinatie van ademhalingsoefeningen uitgevoerd in water, gevaarlijk en zelfs dodelijk kunnen zijn.