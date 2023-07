Expert over aanval Krimbrug: 'Risico voor Russische toeristen'

Deze aanval zullen de Russen Poetin aanrekenen, omdat ze nu net zoals vorig jaar opnieuw niet veilig kunnen reizen binnen Rusland. Het grote dilemma voor Rusland wordt dat ze een keuze moeten maken tussen wie ze wel of niet doorlaten bij de brug. De toeristen of de militaire bevoorrading? "Dit is voor Oekraïne goed nieuws. Het rommelt in Rusland."

'Geen onderhandeling met Poetin'

Eén ding is wel zeker volgens Bolder en dat is dat Poetin de oorlog in ieder geval niet zal beëindigen. "En dat geldt net zo voor de Oekraïense president Zelensky. Hij zal niet praten over een vredesakkoord zolang Poetin nog de macht heeft."