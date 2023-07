Zó open was een voetballer bijna nooit: 'Dit is echt heel moedig'

Totdat hij eerder dit jaar naar een afkickkliniek ging en daar leerde dat praten over wat je dwars zit, je juist niet zwak maakt, maar eerder verder brengt. "We denken allemaal dat we uniek zijn met onze problemen. Maar juist wanneer je met anderen gaat praten, kom je erachter dat er veel meer mensen zijn die met dezelfde problemen te maken hebben gehad. Je hebt meer overeenkomsten met sommige mensen dan je denkt."

En hoewel de voetbalwereld voor velen nog steeds een harde machowereld lijkt te zijn, zijn de tijden volgens Goedhart inmiddels zeker wel anders dan vroeger. "Je ziet steeds meer voetballers zich uitspreken over hun mentale problemen. Je kan in Engeland bijvoorbeeld de spelersvakbond raadplegen om met gelijkgestemden te praten of professionele hulp in te schakelen. Ook bij de Nederlandse spelersvakbond is er aandacht voor de hulp bij mentale problemen. Zo'n interview van Alli kan die stap makkelijker maken voor de spelers die er zelf nog niet voor open lijken te staan om hulp te vragen."

Kwetsbaar opstellen

En als er iets is wat Alli hoopt te bereiken met zijn openheid, dan is het wel dat hij mensen niet alleen op het veld inspireert, maar ook erbuiten. "Ik wil mezelf kwetsbaar opstellen zodat mensen mij ook beter begrijpen. We zijn samen sterker en we hoeven het niet alleen te doen."