6,5 jaar cel voor man die filmmaker Van Luijn doodsloeg op Mallorca

De 34-jarige Van Luijn ging in juli 2018 naar Son Banya, een beruchte krottenwijk van La Palma, om drugs te kopen. Hij werd daar overvallen door de Spaanse Adrián H. en enkele medeplichtigen.

De filmmaker was meteen buiten bewustzijn. H. heeft Van Luijn zelf naar het ziekenhuis gebracht, waar hij overleed.

Hard geslagen

De advocaat van de Spanjaard voerde aan dat de filmmaker alcohol en drugs had gebruikt en dat dit de doodsoorzaak zou zijn, maar de rechter ging daar niet in mee. Als Van Luijn niet zo hard was geslagen, zou hij volgens de rechter nog in leven zijn.