Duizenden inwoners La Palma geëvacueerd vanwege bosbranden

Hittegolf

Clavijo zegt dat de natuurbrand is ontstaan door de wind, klimaatverandering en de hittegolf waar het Zuid-Europa momenteel mee te maken heeft. De brand begon in het gebied van El Pinar in de noordwestelijke gemeente Puntagorda, waarna hij zich zuidwaarts verspreidde naar de stad Tijarafe.

De Spaanse president Pedro Sánchez liet via Twitter weten dat hij 'alle mogelijke middelen' ter beschikking stelt aan de autoriteiten in La Palma.